"Роскосмос" отозвал двигатели "Протона" из-за "неликвидных компонентов"
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"Роскосмос" отозвал на завод-изготовитель двигатели ракет-носителей "Протон-М". При их сборке использовались "неликвидные компоненты" - менее жаростойкие металлы. В настоящее время сотрудники ФСБ и Следственного комитета выясняют, как произошла замена материала, если по документам двигатели в полном порядке.
Все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М" отозваны на завод-изготовитель для перепроверки и устранения недостатков. Как пишет газета "Коммерсант", это может сказаться на сроках запуска ракет с космодрома "Байконур".
"Роскосмос" принял такое решение после того, как в ходе испытаний оказалось, что при сборке двигателей вместо материалов с использованием драгоценных металлов применялись "неликвидные компоненты", которые были менее жаростойкими.
ФСБ и СКР проводят проверку. Они выясняют, как произошла замена материала, если по документам двигатели в полном порядке.
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