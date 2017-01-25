В США пассажирский экспресс протаранил фуру. Видео

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В США пассажирский поезд протаранил фуру. От удара многотонный грузовик буквально разорвало на части. Видео ДТП опубликовано в Сети.

В американском штате Юта пассажирский экспресс на полном ходу протаранил большегрузную фуру. От удара многотонный грузовик буквально разорвало на части, передает "ТВ Центр".

Водитель автомобиля чудом избежал серьезных травм, а вот груз разметало по всей дороге. В поезде в момент столкновения находились около ста пассажиров. Они также не пострадали.

По данным полиции, причиной аварии стала неисправная автоматика. Шлагбаум на железнодорожном переезде был поднят, а красный сигнал светофора и звуковое предупреждение не сработали, по одной из версий, из-за погодных условий. Причины неисправностей сейчас выясняются.