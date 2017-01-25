Российские студенты отмечают Татьянин день

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Российские студенты отмечают в среду, 25 января, Татьянин день. Для них весь день вход на московские катки будет бесплатным.

В России более пяти миллионов студентов отмечают свой главный праздник - Татьянин день. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Его история неразрывно связана с МГУ имени Ломоносова. Именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании Московского университета. По православному календарю, это день памяти мученицы Татьяны. Святая считается покровительницей студентов и педагогов.

В конце XVIII века в ее честь был освящен храм МГУ. В среду по всей стране проходят массовые гуляния, в них примут участие сотни тысяч молодых людей. Столичные студенты отметят праздник на коньках. Во всех городских парках вход на катки бесплатный. А в МГУ по традиции пройдет церемония розлива медовухи. Дегустируют напиток не только студенты, но и ректор с преподавателями.