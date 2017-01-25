Григорьев: Трамп налаживает отношения с теми, кого обидел в ходе предвыборной гонки

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Главный советник главы Аналитического центра при правительстве России Леонид Григорьев заявил, что истерия в США в связи с победой Дональда Трампа, которую показывают американские медиа, идут вразрез с результатами выборов и поведением финансовых рынков. По его мнению, новый президент постепенно наладит отношения с теми, кто недоволен его приходом к власти.

Раскол в американском обществе, образовавшийся с приходом к власти Дональда Трампа, не такой глубокий, как показывают СМИ в США. Об этом в эфире программы "События. 25-й час" рассказал главный советник главы Аналитического центра при правительстве России Леонид Григорьев. По его мнению, резкие высказывания Трампа были частью предвыборной кампании, и с приходом к власти новый президент постепенно наладит отношения с недовольными.

"Приход Трампа привел к росту курсов акций, поэтому, на мой взгляд, некоторая истеричность медийного пространства, она находится в контрасте с тем, сколько людей за него проголосовало, какие люди проголосовали и как повели себя финансовые рынки. Было бы наоборот, те говорили бы – ну вот. Сорос проиграл очередной миллиард. Он два раза в жизни проиграл по миллиарду. Понимаете, там более сложная ситуация. Конечно, напоминание президенту, что значительная часть общества раздражена его рядом высказываний. Но это же были высказывания, это же не были дела, которые он успел сделать. Это были именно высказывания во время предвыборной кампании. И он сейчас так аккуратненько старается, насколько я понимаю, - два часа в церкви, пришел, похвалил тех, похвалил этих – постепенно, по-моему, такое ощущение, что он стремится наладить. И с прессой постепенно он наладит. Я не думаю, что это так безнадежно. Ну не со всей, но с кем-то он наладит отношения", - сказал Григорьев.

Программа "События. 25-й час"