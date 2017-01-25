В Сомали совершено вооруженное нападение на отель

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В столице Сомали совершено нападение на один из отелей. Как рассказали очевидцы, сначала прогремел взрыв, затем неизвестные открыли огонь по людям. О пострадавших не сообщается.

В Могадишо неизвестные напали на отель Dayah. По данным телеканал "Аль-Джазира", сначала прогремел мощный взрыв у входа в гостиницу, затем нападавшие открыли огонь, передает "ТВ Центр".

Как рассказали очевидцы, возле входа в гостиницу был подорван заминированный грузовик. В настоящее время все обстоятельства инцидента устанавливаются. Данные о пострадавших не поступали.

Ни одна из действующих в регионе террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за данное нападение.