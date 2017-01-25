Два человека погибли при взрыве в доме в Приамурье
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В частном доме в городе Свободный в Приамурье прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвалось самодельное устройство. Погибли два человека.
В городе Свободный в Приамурье в среду утром прогремел взрыв. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
По данным собеседника агентства, на кухне частного дома взорвалось самодельное устройство. Погибли два человека - молодой человек и пенсионер.