Два человека погибли при взрыве в доме в Приамурье

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В частном доме в городе Свободный в Приамурье прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвалось самодельное устройство. Погибли два человека.

В городе Свободный в Приамурье в среду утром прогремел взрыв. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По данным собеседника агентства, на кухне частного дома взорвалось самодельное устройство. Погибли два человека - молодой человек и пенсионер.