"Роскосмос" назвал причину возможных задержек пусков "Протона"
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Возможность задержек пусков ракет-носителей "Протон-М" связана с дополнительными испытаниями и усилением контроля качества, сообщили в "Роскосмосе". Ранее "Коммерсант" узнал об отзыве двигателей "Протона" из-за "неликвидных компонентов". Газета сообщила, что это может повлиять на сроки запуска ракет с "Байконура".
"Роскосмос" усилил контроль качества на предприятиях и проводит дополнительные испытания. Как пояснили в пресс-службе госкорпорации, это может стать причиной задержек запусков ракет-носителей "Протон-М".
"Благодаря использованию новых стендов и систем специалисты теперь проверяют также те параметры, которые не изучались десятилетиями. Главное, не торопиться и убедиться еще раз в полной надежности техники и соответствии регламентам материалов, из которых она производится ", - цитирует ТАСС сообщение "Роскосмоса".
Ранее "Коммерсант" сообщил, что все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М" отозваны на завод-изготовитель для перепроверки и устранения недостатков. Как узнала газета, это может сказаться на сроках запуска ракет с космодрома "Байконур".
"Роскосмос" принял такое решение после того, как в ходе испытаний оказалось, что при сборке двигателей вместо материалов с использованием драгоценных металлов применялись "неликвидные компоненты", которые были менее жаростойкими.
ФСБ и СКР проводят проверку. Они выясняют, как произошла замена материала, если по документам двигатели в полном порядке.
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