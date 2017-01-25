"Роскосмос" назвал причину возможных задержек пусков "Протона"

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Возможность задержек пусков ракет-носителей "Протон-М" связана с дополнительными испытаниями и усилением контроля качества, сообщили в "Роскосмосе". Ранее "Коммерсант" узнал об отзыве двигателей "Протона" из-за "неликвидных компонентов". Газета сообщила, что это может повлиять на сроки запуска ракет с "Байконура".

"Роскосмос" усилил контроль качества на предприятиях и проводит дополнительные испытания. Как пояснили в пресс-службе госкорпорации, это может стать причиной задержек запусков ракет-носителей "Протон-М".

"Благодаря использованию новых стендов и систем специалисты теперь проверяют также те параметры, которые не изучались десятилетиями. Главное, не торопиться и убедиться еще раз в полной надежности техники и соответствии регламентам материалов, из которых она производится ", - цитирует ТАСС сообщение "Роскосмоса".

Ранее "Коммерсант" сообщил, что все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М" отозваны на завод-изготовитель для перепроверки и устранения недостатков. Как узнала газета, это может сказаться на сроках запуска ракет с космодрома "Байконур".

"Роскосмос" принял такое решение после того, как в ходе испытаний оказалось, что при сборке двигателей вместо материалов с использованием драгоценных металлов применялись "неликвидные компоненты", которые были менее жаростойкими.

ФСБ и СКР проводят проверку. Они выясняют, как произошла замена материала, если по документам двигатели в полном порядке.

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