Коллекторы не узнают о наличии оружия у должников

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Федеральная служба судебных приставов отказала коллекторам в доступе к данным о наличии у должников огнестрельного оружия на досудебной стадии возврата долгов. Взыскатели обосновывали свою просьбу тем, что наличие оружия указывает на ценности, с помощью которого его защищают.

Коллекторы не получат доступ к данным о наличии оружия у должников на досудебной стадии возврата долга. Об заявили в Федеральной службу судебных приставов, пишут в среду "Известия". Право на доступ к этим данным взыскатели получат только во время исполнительного судопроизводства.

Коллекторы с лета прошлого года просят дать им право узнавать об оружии граждан. Свою просьбу они обосновали тем, что наличие огнестрельного оружие говорит о ценностях, которые им охраняются, а, значит, о возможностях вернуть долг.

Кроме того, коллекторы опасаются за свою жизнь, поскольку их не всегда "ждет теплый прием" со стороны должников. Информация о наличии оружия обезопасить их от неожиданностей.