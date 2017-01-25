Российская армия получила беспилотники-глушилки с функцией отправки SMS

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Беспилотные летательные аппараты, способные глушить сотовую связь и отправлять сообщения, официально приняты на вооружение российской армии. В перспективе модернизированные дроны на базе "Орлан-10", уже прошедшие успешные испытания в Сирии, смогут посылать небольшие видеоролики.

Минобороны России приняла на вооружение беспилотные летательные аппараты, способные глушить вышки сотовой связи, а также отправлять аудио- и текстовые сообщения. Дроны уже прошли успешные испытания в Сирии, пишет газета "Известия".

Модернизированные БПЛА созданы на базе "Орлан-10". Они войдут в состав комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-341В "Леер-3". Главная задача - подавлять вышки сотовой связи. Для этого на борту "Орланов" установлены специальные глушилки, а также передатчики помех, которые сбрасывают на землю.

Первые "Лееры", задача которых подавление GSM-сетей, поступили в войска еще в 2015 году. Но до недавнего времени комплексы не всегда могли работать с сетями, где используются технологии передачи данных поколения 3G и 4G.

"Пока изделия могут отправлять SMS и аудиосообщения. Но в ближайшее время к этому списку добавятся и небольшие видеоролики", - рассказал изданию представитель оборонно-промышленного комплекса, знакомый с ситуацией.

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