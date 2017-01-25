Жертвами теракта в Сомали стали 12 человек

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Боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб" совершили нападение на отель Dayah в столице Сомали. По неподтвержденной информации, в результате двух взрывов и вооруженного нападения погибли не менее 12 человек.

В результате нападения боевиков экстремистской группировки "Аш-Шабаб" на отель Dayah в Могадишо 12 человек погибли. 25 человек получили ранения, в том числе семь журналистов.

По данным телеканала Al Jazeera, с разницей в один час возле входа в гостиницу прогремели два мощных взрыва. Нападавшие подорвали заминированный грузовик, а потом открыли огонь по охранникам отеля.

Во время теракта в здании находились около 20 членов парламента Сомали, однако никто из них не пострадал.

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