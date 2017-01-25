В Москве за сутки выпало почти 20% месячной нормы осадков

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Сразу на несколько регионов России обрушились сильные снегопады. В Москве циклон принес в столицу метель, гололед и резкое похолодание. За сутки зафиксированы более 800 мелких ДТП. Сейчас коммунальные службы в экстренном режиме расчищают улицы и дворы. В Оренбургской области из-за ухудшения погодных условий МЧС разворачивает на трассах мобильные пункты обогрева для водителей. Половина месячной нормы осадков за несколько дней выпала в Мурманской области.

Снег в Москве начался поздно вечером и шел всю ночь. Местами видимость снижалась до нескольких метров. Циклон принес в столицу почти 20% месячной нормы осадков. Снижалась и температура: в час на один-два градуса. Утром в городе термометры показывали -12. Впрочем, по ощущениям из-за холодного порывистого ветра температура была еще ниже, отмечает "ТВ Центр".

Дороги не только замело, но и подморозило. Поэтому, несмотря на все усилия коммунальных служб, а спецтехника чистила улицы всю ночь, в ГИБДД зафиксировали 800 мелких и 22 крупных ДТП. Корректировать расписание пришлось столичным аэропортам. Утром были задержаны и отменены десятки рейсов.

Непогоду в Москву и целый ряд других городов европейской части страны принес атмосферный фронт. В Вологде тоже сильный снег и метель. Многие жители утром не успели на работу. Впрочем, как и в Туле. Непросто приходится коммунальщикам Башкирии и Карелии.

Мощный воздушный поток сформировался не только над Европейской частью страны, но и над Сибирью и Уралом. Впрочем, жители стараются относиться к капризам погоды с юмором. Ведь иногда, чтобы поднять себе настроение, достаточно понаблюдать за работой дворников. В Ирбите дорогу, например, вместо реагентов засыпали кирпичами.

Не до смеха было водителям, которые выехали накануне вечером на трассу Оренбург-Орск. Из-за сильного снегопада там пришлось ограничить движение. В ловушке оказались несколько десятков человек. Но обошлось без происшествий. МЧС заранее развернуло несколько пунктов обогрева. Пока движение не восстановили, автомобилисты могли погреться и выпить чая. Работать пункты будут минимум сутки. По прогнозам, метель в Оренбург еще вернется.

В режим повышенной готовности были приведены чрезвычайные службы на Кузбассе и в Новосибирской области, в Хакасии и на Алтае. Непогода отступит лишь в четверг, а пока температура в Сибири и в Центральной России будет падать. В Подмосковье уже этой ночью будет -25. Но и это, если верить народным приметам, хорошая новость: холодная зима обещает тёплое лето.

Евгения Карих, Валентин Мурзин. "ТВ Центр".