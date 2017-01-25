Российские военные доставили в Алеппо еще 4 тонны гумпомощи

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Российский МИД подтвердил предстоящую встречу Сергея Лаврова с сирийской оппозицией. Она состоится 27 января в Москве. Тем временем, в Алеппо сотрудники Центра по примирению доставили жителям около четырёх тонн гуманитарных грузов. Свою работу не прекращают и мобильные бригады наших врачей. Только за сутки медицинскую помощь получили около ста сорока человек.

Многие дома в районе Салахедин в Алеппо разрушены. Другие - посечены осколками. И хотя выстрелы сейчас не звучат, эхо войны доносится до сих пор, отмечает "ТВ Центр".

Пациентов у российских военных медиков столько, что времени на разговоры с журналистами практически не остается. По характеру обращений медики делают вывод - все меньше жалоб на ранения. И все больше - на общие заболевания. На которые под обстрелами люди внимания не обращали.

Российский мобильный госпиталь развернулся в здании бывшей школы. В коридорах - аншлаг. В учебных классах - прием пациентов. Большая часть из которых — дети.

"Тепло есть. Есть где посмотреть детей, где провести первичный осмотр. Естественно, на весь курс лечения мы препаратов дать не можем. Мы даем самое необходимое для того, чтобы ту симптоматику, которая сейчас есть у данных детей, по крайней мере, облегчить их страдания. И чтобы какое-то было начато лечение", - говорит врач-педиатр.

Несмотря на трудности перевода, проблем с пониманием нет. Родители объясняют симптомы. Медики понимают с полуслова и полужеста. Используют универсальный язык врачевания.

Все необходимые лекарства, которых сейчас в городе их катастрофически не хватает, привозят с собой. Часть медикаментов отправляют на склад.

Безопасность в это время обеспечивает группа сопровождения. Весть о российском мобильном госпитале, а он перемещается по всему городу, распространяется мгновенно. Обращений с каждым днем все больше, а поэтому работают до последнего пациента.

Михаил Шекоян, Олег Гаврилов. "ТВ Центр".