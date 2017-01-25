В Приморье спасли зрение раненому браконьерами тигренку

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Амурского тигрёнка, которого подстрелили браконьеры, успешно прооперировали в Приморье. Ветеринары сообщили, что зрение хищнику удалось спасти.

В Приморье успешно прооперировали амурского тигрёнка, которого подстрелили браконьеры. Маленького хищника с пулевым ранением в голову обнаружили лесники почти две недели назад, передает "ТВ Центр".

Зверя сразу доставили в центр реабилитации, где ему оказали необходимую помощь. У животного серьезно был поврежден глаз, врачи не были уверены, что его удастся восстановить. Первую операцию хотели провести еще на прошлой неделе, но отложили, чтобы тигренок мог набраться сил.

В среду ветеринары сообщили, что зрение удалось спасти. И возможно, зверя даже сумеют вернуть в дикую природу. Тем временем, в регионе продолжаются поиски браконьеров.