Собянин поздравил учащихся с Днем российского студенчества

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил российских учащихся с Днем студента. В среду он посетил Высшую школу экономики.

Более 5 миллионов российских студентов отмечают Татьянин День, передает "ТВ Центр". Именно эта святая считается покровительницей учащихся. История праздника насчитывает более двух с половиной веков - с того момента, как императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании старейшего образовательного учреждения страны - Московского университета. В среду там ждут в гости президента и мэра Москвы.

Сначала Сергей Собянин приехал в Высшую школу экономики. Он посетил университетскую выставку технических разработок и прочитал учащимся лекцию на тему "Современное управление городом". И конечно же, начал мэр с поздравлений. Сергей Собянин пожелал молодым людям успехов в их начинаниях и будущих профессиях.

"Для Москвы это действительно праздник. Почти каждый 10 житель - это студент. Один из самых студенческих городов и России, и мира. Москва дает возможности не только получить хорошее образование, но и открывает перед студентами Москвы огромные возможности по выбору профессий, специальностей, собственно, вашей судьбы. Мы стараемся делать все, чтобы наш город был привлекателен для вас, интересен и полезен", - заявил Собянин.

В столице для студентов будут бесплатно работать катки, прокат лыж и зимних велосипедов. Даже городской зоопарк впервые подготовил развлекательные мероприятия. В МГУ учащихся ждет традиционная медовуха, которую будет разливать сам ректор Виктор Садовничий. А в домовом храме мученицы Татианы прошла праздничная литургия.