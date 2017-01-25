На востоке Москвы в лифте многоэтажки убили и сожгли мужчину

Теги: убийство Происшествие москва

В одном из жилых домов на востоке Москвы найдено обгоревшее тело мужчины. Труп с пробитой головой лежал в лифте.

В кабине лифта одной из многоэтажек на востоке столицы найдено обгоревшее тело мужчины. Инцидент произошел на улице Хабаровская, передает ТАСС.

У погибшего также была пробита голова. Предположительно, его смерть наступила в результате избиения и поджога с помощью горючей жидкости. Тело обнаружили сотрудники МЧС, прибывшие на место после сообщения о возгорании.

В настоящее время на месте работают правоохранители Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Читайте также:

На МКАД неизвестный расстрелял женщину-водителя

В Москве после ДТП сгорела скорая

Трамвай сбил пешехода на северо-западе Москвы