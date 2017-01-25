ФБР прослушивало разговоры российского посла в США

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Федеральное бюро расследований прослушивало разговоры посла России в США Андрея Кисляка с Майклом Флинном, которого Дональд Трамп назначил советником по национальной безопасности. По результатам анализа разговоров, спецслужбы не обнаружили доказательств незаконных связей Флинна с российским правительств. Как отметили американские чиновники, подобная прослушка входит в обязанности ФБР.

ФБР прослушивало телефонные разговоры посла России в США с отставным генералом Майклом Флинном, который в настоящее время назначен Дональдом Трампом на пост советника по нацбезопасности. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники среди американских чиновников.

По их данным, прослушивание звонков представителей российских властей и агентов в США является обычной практикой и одной из обязанностей ФБР. В перехваченных разговорах бюро не выявило каких-либо доказательств неправомерных действий или незаконных связей с российским правительством со стороны Флинна.

Ранее стало известно, что советник президента США Майкл Флинн подвергся проверке со стороны американской контрразведки на наличие связей с российскими властями. Он стал первым человеком в администрации Дональда Трампа, который подвергся проверке в рамках расследования ФБР, ЦРУ, АНБ и Министерства финансов, организованного для проверки контактов с Россией людей из окружения нового президента США.

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