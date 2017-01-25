Москвичи выберут более 580 объектов для благоустройства на "Активном гражданине"
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Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал в 2017 году продолжить активное благоустройство города. Как сообщил он в своем Twitter, в течение года с помощью портала "Активный гражданин" планируется благоустроить более 580 объектов.
В 2017 году с помощью портала "Активный гражданин" в Москве будет благоустроено более 580 объектов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter.
Продолжим с вами благоустраивать город. Новые голосования на @citizenmoscow стали еще детальнее. В этом году улучшим более 580 объектов #АГ— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 января 2017 г.
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