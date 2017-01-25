11:03, 25 января 2017

Москвичи выберут более 580 объектов для благоустройства на "Активном гражданине"

Теги:  Политика  собянин  благоустройство  мэр  москва

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал в 2017 году продолжить активное благоустройство города. Как сообщил он в своем Twitter, в течение года с помощью портала "Активный гражданин" планируется благоустроить более 580 объектов.

В 2017 году с помощью портала "Активный гражданин" в Москве будет благоустроено более 580 объектов. Об этом сообщил  мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter.

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