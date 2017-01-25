Памела Андерсон подарит Меланье Трамп российскую эко-шубу

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Памела Андерсон намерена подарить первой леди США Меланье Трамп эко-шубу из российского искусственного меха. По ее словам, она не знает как относится к вопросам охраны окружающей среды Дональд Трамп, однако его супруга, по некоторым данным, отдает предпочтение дизайнеру Марку Бауэру, который не использует материалы животного происхождения.

Памела Андерсон намерена подарить первой леди Меланье Трамп одну из своих шуб из российского искусственного меха. Об этом сообщил портал Hill.

"Я собираюсь прислать ей одну из моих российских эко-шуб в качестве подарка, так как сейчас я занимаюсь дизайном шуб в России", - сказала Андерсон.

Она отметила, что пока не знает отношения к правам животных президента Дональда Трампа, однако, насколько ей известно, любимый дизайнер Меланьи Трамп – Марк Бауэр, который не использует материалы животного происхождения.

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