Число погибших при сходе лавины в Италии увеличилось до 23

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Количество жертв схода лавины на отель в Италии возросло до 23 человека. В среду из-под завалов спасатели извлекли тела пяти человек. Поисково-спасательная операция продолжается. Прокуратура ведет следствие по факту происшествия.

Число жертв схода лавины на итальянский отель "Ригопьяно", расположенный в горном массиве Гран-Сассо, достигло 23 человек. По данным местных СМИ, тела пяти человек извлекли из-под завалов в среду, передает ТАСС.

Поисково-спасательная операция продолжается. Прокуратура ведет следствие по факту происшествия. Правоохранители выясняют, насколько оперативно была отправлена помощь после получения сигнала бедствия.

Трагедия произошла 18 января в горном массиве Гран-Сассо. Снежная масса, сход которой вызвало сильное землетрясение, обрушилась на здание отеля. На момент ЧП в гостинице находились 35 человек.