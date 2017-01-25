Самолет ВМС США низко пролетел над "Адмиралом Кузнецовым"

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Противолодочный самолет Военно-морских сил США P-8A Poseidon пролетел на высоте 150 метров над кораблями авианосной группы Северного флота, проходящей через пролив Ла-Манш. Предположительно патрульный самолет прошел в непосредственной близости к авианосцу "Адмирал Кузнецов".

Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon пролетел на высоте 150 метров над авианесущей группой Северного флота, проходящей через пролив Ла-Манш. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на западные сайты, отслеживающие перемещения военной авиации.

По их данным, самолет, вылетевший с базы Роте в Испании, во время наблюдательного полета снизился до высоты в 150 метров над уровнем моря, сбросил скорость до 380 километров в час и пролетел в непосредственной близости от российских кораблей. Предположительно Poseidon прошел над авианосцем "Адмирал Кузнецов".

Российская авианосная группа возвращается из похода в Средиземное море в порт базирования в Североморске. В настоящее время корабли проходят через пролив Ла-Манш. За ними наблюдают корабли НАТО, число которых превышает состав российской группы.

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