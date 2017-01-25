Суд смягчил приговор экс-студентам МАДИ по делу об изнасиловании

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Мосгорсуд смягчил приговор двум бывшим студентам МАДИ Льву Каменецкому и Станиславу Соболевскому, осужденным за изнасилование первокурсницы. Срок заключения Каменецкого снижен с девяти лет до восьми лет и десяти месяцев колонии строгого режима. Соболевского - с 9,5 лет до девяти лет и четырех месяцев.

Льву Каменецкому и Станиславу Соболевскому, бывшим студентам Московского автомобильно-дорожного института, смягчили приговор по делу об изнасиловании девушки в ночном клубе, передает ТАСС.

Срок заключения Каменецкого снижен до восьми лет и десяти месяцев колонии строгого режима. Соболевскому суд смягчил приговор до девяти лет и четырех месяцев колонии строгого режима. Решение суда первой инстанции о назначении Соболевскому штрафа в размере 100 тысяч рублей Мосгорсуд оставил без изменения.

Защита пострадавшей выразила удовлетворение приговором. "Мы полностью довольны приговором. Мы создали прецедент по такой категории, приговор жесткий, но он оправдан тяжестью деяния", - заявил адвокат потерпевшей Александр Карабанов.

Сегодня по делу Сычевой поставлена окончательная точка и апелляция утвердила обвинительный приговор: Каменецкому - 8 лет... Опубликовано Карабанов и Партнёры 25 января 2017 г.

В конце октября прошлого года Савеловский суд приговорил бывших студентов на сроки от девяти до 9,5 лет колонии строгого режима.

27 сентября 2015 года в одном из ночных клубов, расположенном на Ленинградском проспекте, Лев Каменецкий и Станислав Соболевский в туалете совершили в отношении первокурсницы насильственные действия сексуального характера. Через несколько дней в интернете появилось видео с изнасилованием Ирины Сычевой, снятое на камеру мобильного телефона.

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