В Кремле не удивились сообщениям о прослушке российского посла в США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не вызвала удивления новость о том, что телефонные разговоры российского посла в США прослушивало ФБР. Он напомнил, что ранее появлялись сообщения о прослушке глав государств - ФРГ, Франции и других стран.

В Кремле не удивлены сообщениям о прослушке телефонных разговоров российского посла в США Сергея Кисляка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он также обратил внимание, что речь идет не об официальной информации, а о сообщениях в СМИ. Однако, по словам Пескова, некоторые подобные сообщения прессы уже находили подтверждение. В частности, о прослушке глав ФРГ, Франции и других европейских стран.

"Поэтому вряд ли это можно считать новостью, и вряд ли это новость, которая вызывает наше удивление", - добавил Песков.

Ранее американские СМИ сообщили, что Федеральное бюро расследований прослушивало разговоры посла России в США Сергея Кисляка с Майклом Флинном, которого Дональд Трамп назначил советником по национальной безопасности. По результатам анализа разговоров, спецслужбы не обнаружили доказательств незаконных связей Флинна с российским правительством. При этом, как отметили американские чиновники, подобная прослушка входит в обязанности ФБР.

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