Дочь Майкла Джексона убеждена в насильственной смерти своего отца

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Дочь певца Майкла Джексона уверена, что смерть ее отца в 2009 году была насильственной. Об этом 18-летняя Пэрис Джексон рассказала в своем первом в жизни интервью журналу Rolling Stone. По ее словам, это "очевидно" и "все в семье это знают".

Дочь американского певца Майкла Джексона считает гибель своего отца преднамеренным убийством. Об этом 18-летняя Пэрис Джексон рассказала в первом в своей жизни интервью изданию Rolling Stone.

То, что смерть Джексона была подстроена, звучит как теория заговора или полная ерунда, однако настоящие поклонники и "все в семье" знают об этом, сообщила дочь певца. Она подчеркнула, что это "очевидно" и "все указывает на это". Пэрис рассказала, что ее отец неоднократно намекал, что кто-то желает его смерти. Майкл Джексон, рассказала она, говорил, что "однажды они убьют меня".

В интервью журналу Пэрис также поделилась детскими воспоминаниями об отце, прокомментировала попытку самоубийства и употребление наркотиков, а также рассказала о том, что ее изнасиловали в возрасте 14 лет. Кроме этого, она отвергла обвинения Джексона в педофилии.

Позже в своем личном микроблоге в Twitter она отказалась комментировать заявления относительно смерти отца другим изданиям, попросив журналистов не беспокоить менеджера и семью.

will not be answering any press regarding the rolling stone article whatsoever. if you have questions then read it, it's crystal clear. — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) January 24, 2017

and to those that have been calling my mother and my manager, they will not answer anything either. — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) January 24, 2017

Майкл Джексон умер 29 июня 2009 года в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 50 лет. Причиной смерти певца, как установило расследование, стала передозировка лекарственных препаратов, в том числе пропофола (сильное седативное средство – прим. ред.).

Врач Джексона Конрад Мюррей, сделавший инъекцию, ставшую для певца смертельной, в 2011 году был признан виновным в непреднамеренном убийстве и приговорен к четырем годам тюрьмы.

Музыкант умер, когда дочери было 11 лет. Пэрис Джексон - одна из трех его детей. У певца остались также двое сыновей: Принс Майкл и Принс Майкл II.

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