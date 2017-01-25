Установлены причины падения лифта в "Алых парусах"

Теги: Происшествие москва следствие лифт

Ростехнадзор назвал причины падения лифта в жилом комплексе "Алые паруса". Трагедия произошла из-за того, что не сработало устройство контроля подъемных канатов. Кроме того был разрушен противовес.

Стали известны причины падения лифта, которое произошло год назад в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, передает "ТВ Центр".

Судя по результатам проверки, опубликованным на сайте Ростехнадзора, лифт был неисправен и за его состоянием следили плохо. В результате чего не сработало, в том числе, устройство контроля подъемных канатов, также был разрушен противовес, в результате он упал на кабину, смяв подъемник и раздавив пассажирку, которая на тот момент находилась лифте. Кроме того, техническое обслуживание осуществлялось не в полном объеме, персоналом, не обладавшим соответствующей квалификацией.

14 января 2016 года в элитном жилом комплексе на Авиационной улице из-за технической неисправности лифта погибла 36-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

На востоке Москвы в лифте многоэтажки убили и сожгли мужчину