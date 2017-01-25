Собянин: Москва способна конкурировать с крупнейшими мегаполисами мира

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Мэр Москвы в среду говорил в Высшей школе экономики о благоустройстве города. Беседа со студентами длилась почти час. Обсудили с десяток различных тем - от управления современным мегаполисом до развития науки и инноваций в столице. Студенты задали и вопросы, которые интересуют их лично.

Как сделать городскую среду еще удобнее и красивее? В среду в Высшей школе экономики студенты делились идеями с мэром - представляли свои лучшие проекты. Сергей Собянин прочитал для них лекцию о современном управлении городом, который, как и положено мегаполису, никогда не стоит на месте и развивается по всем направлениям сразу. Одна из важнейших тем - транспорт, отмечает "ТВ Центр".

"Мы начали с пересмотра программ развития метро, строительство МЦК, закупки вагонов, развитие пригородного сообщения. МЦК, которое мы ввели в прошлом году, является частью этого плана. Кто-то из вас помнит, а может уже и нет, когда пять лет тому назад появились выделенные полосы в Москве и какой ажиотаж они вызвали. И какое бурное обсуждение, негодование. Сегодня трудно представить работу общественного транспорта без выделенных полос", - заявил Собянин.

Одними выделенками не обошлось. Обновился автобусный парк, частных перевозчиков перевели на единые стандарты работы. Студенты не только изучают городскую среду, но уже и меняют городскую среду. Причем говорят на одном языке с разработчиками.

"Сейчас в мире становятся актуальными чат-боты для различных мессенджеров. Наш проект заключается в создании трех чат-ботов, которые используют данные портала правительства Москвы", - рассказал студент Алексей Солдатов.

"Востребованность для них колоссальная. Я уж не знаю насколько отвечает этому название - чат-боты. Ну, например, можно всегда сегодня узнать уже о том, когда конкретно ваш автобус придет на остановку в точности до минуты. Можно сегодня голосовой связью с роботом создать себе парковочное место, спросив, а можно припарковаться здесь? Буду только рад, если вы изобретете что-то еще. По крайней мере, мы готовы вам помогать", - ответил мэр.

О жизни города из первых уст у студентов нашлось немало вопросов к мэру. К примеру, как удается прислушиваться к мнению 12-миллионного населения, и могут ли горожане принимать активное участие в проектах.

"Лопаты мы не раздаем и кирпичи не таскают горожане. Это делают специально обученные люди. Но, конечно, для того, чтобы создать проект обычного московского двора необходимо посоветоваться с горожанами. Город на "Активном гражданине" выставляет все больше и больше таких проектов, где горожане проголосовали за него", - сказал мэр.

Начали с дворов, окраин, вылетных магистралей, а перешли к историческому центру. Облик Москвы сильно изменился, в том числе, благодаря программе "Моя улица". Узкие тротуары сменили широкие, освещение стало лучше, в том числе на улице, где располагается Высшая школа экономики.

"Мы выделяем приоритеты при принятии решения о реконструкции улиц. Приоритеты заключаются в очень простых подходах. Это потенциальный поток людей, которые идут по этим улицам. Поэтому, в первую очередь, мы делаем то, что пользуется наибольшим спросом у жителей. Закончим основные улицы, перейдем к второстепенным и обязательно будем заниматься и ими", - сказал Собянин.

Десятки вопросов о том, как устроен город, студенты задавали не просто так. Все они, вне зависимости от специализации, хотят внести свой вклад в развитие Москвы. Им пообещали - лучшие идеи будут воплощаться в жизнь.

Кристина Одиноченко, Андрей Талалай, Тимур Аскаров. "ТВ Центр".