В Москве двое приезжих украли около 200 пожарных шлангов

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В Москве задержали двух приезжих, которые похищали пожарные шланги. Злоумышленники ходили по домам и срезали "рукава". За месяц мужчинам удалось "подрезать" почти две сотни шлангов.

Оперативники удивляются не только масштабам преступления, но и самому предмету кражи. Преступники воровали пожарные рукава - такого в криминальной практике, кажется, еще не было, передает "ТВ Центр".

Двое подозреваемых приехали в Москву на заработки, Рузик из Средней Азии, его подельник из Кировской области. И почти сразу попали в объективы камер видеонаблюдения. На кадрах с места происшествия видно, как ходили по подъездам в Восточном округе Москвы. В домах на Лухмановской улице пропали более 50 пожарных шлангов. Часть из них нашли при обыске в хостеле, где остановились приезжие.

На допросе в полиции сообщники все отрицают. Хотя их бизнес вполне мог быть прибыльным. В интернете сотни предложений - пожарные рукава различных марок, стоимость - от тысячи рублей и выше. Судя по всему, этот товар пользуется большим спросом. В полиции уверяют, что по самым скромным оценкам, похищенное имущество стоит более 200 тысяч рублей. Сколько успели заработать задержанные, теперь считает следствие.

"Установлено, что подозреваемые в течение месяца заходили в подъезды жилых домов и похищали пожарные шланги. На данный момент доказана причастность подозреваемых к четырем аналогичным эпизодам. Таким образом, злоумышленникам удалось похитить 189 пожарных рукавов", - сообщила начальник отделения по связям со средствами массовой информации УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве Татьяна Диденко.

Уже возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подельникам грозит до пяти лет лишения свободы. Соседи, тем временем, собирают деньги на новые пожарные шланги, к которым, видимо, теперь нужна еще и сигнализация от преступников.

Борис Иванин, "ТВ Центр".