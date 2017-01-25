В Москве на встрече "Единой России" обсуждают подготовку к муниципальным выборам

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В Москве проходит встреча руководства Московского городского отделения "Единой России" с действующими депутатами партии всех муниципальных округов столицы. Обсуждается подготовка к муниципальным выборам.

В Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе проходит встреча руководства Московского городского отделения "Единой России" с действующими депутатами партии всех муниципальных округов столицы, передает "ТВ Центр".

Главная тема встречи - подготовка к муниципальным выборам, которые пройдут в городе в сентябре. Москвичам предстоит выбрать 1800 новых депутатов. Сейчас важно определиться, какую программу кандидаты представят жителям. Решено учесть наработки прошлых лет.

"Особо хочу отметить наши успехи в Москве - результат серьезной, большой работы. И вся программа нашей работы все эти годы была основана на запросах москвичей. Прежде всего, мы умели услышать людей, вести с ними откровенный диалог. Мы создали методики мониторинга общественного мнения, появления горячих точек, наиболее беспокоящих граждан", - сообщил секретарь Московского городского отделения "Единой России", заместитель председателя Московской городской думы Андрей Метельский.