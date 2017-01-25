Родившимся в московском метро котятам ищут хозяев

Строители московского метро ищут хозяев для котят, которых родила их любимая кошка Маруся. Она отлично прижилась на станции "Верхние Лихоборы", исправно ловит мышей, с благодарностью принимает угощение от людей и уже два раза успела осчастливить их пушистым потомством.

В сильных мужских руках пушистые котята чувствуют себя комфортнее всего. Персик и Уголёк появились на свет на месте возведения метро полгода назад. С тех пор каждый из них как сын строительного полка. Есть у них и старшая сестра - Лихоборка, названная в честь будущей станции, которая родилась здесь еще раньше, передает "ТВ Центр".

Поделиться своим обедом и отдать лакомый кусочек братьям меньшим - дело чести каждого метростроевца. Путь на работу теперь обязательно пролегает через магазин.

"Они встречают нас с утра, провожают обычно на пересменке рабочих - это утренняя и ночная смены, у рабочих сразу поднимается настроение, потому что животные - это все же редкость на стройке", - пояснила техник участка Мосметростроя Гульнара Камалова.

Взрыв рождаемости случился на стройке после появления здесь кошки Маруси. Тогда все обрадовались, гнать не стали, ведь для неё нашлось важное дело.

"Храним тут паклю - материал для работ, и крыс много развелось. По соседству у нас база находится продуктовая, она оттуда к нам прибилась, она крыс уничтожила за месяц, и в придачу еще котят привела", - рассказал горный мастер Мосметростроя Петр Свереняк.

На месте будущей станции метрополитена развернулся целый кошкин дом. Сначала Маруся привела пятерых котят, а через полгода родились еще столько же. Малыши появились на свет под шум молотов и бурение скважин. Большинство разобрали рабочие, а эта троица так и осталась здесь.

Теперь строительные блоки для них - место для игр, а рабочие - любимые хозяева. Возможно, кто-то заберет четвероногих домой. Кстати, это не единственные животные, родившиеся в метро. В прошлом году в одном из вагонов на свет появились девять щенков. Сегодня все они и их мама живут в семьях. А вместе с оригинальными кличками - по названию станций метрополитена - щенкам придумали и новую породу. Сотрудники подземки в шутку называли их "метропсами".

Елена Сахно, Александр Голубев, Владислав Сенченков, "ТВ Центр".