Путин: одаренные студенты должны работать на благо России

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Владимир Путин призвал МГУ создавать условия не только для обучения студентов, но и для их трудоустройства в органы власти и компании. По словам президента, одаренные ребята должны быть заинтересованы в работе на экономику страны и на развитие России.

Владимир Путин провёл заседание попечительского совета МГУ имени Ломоносова. Главной темой стали развитие университета и российского образования в целом, передает "ТВ Центр".



В начале мероприятия президент поздравил всех студентов и преподавателей с праздником. В среду Татьянин день и именно в этот день отмечается 262 года со дня основания МГУ. Глава государства подчеркнул - отечественные вузы значительно улучшили свои результаты в мировых рейтингах. Но для дальнейшего развития необходимо внести коррективы. И уделить больше внимания научному прогрессу. В частности, речь идет о так называемых научно-технологических долинах. Проект одной из которых - "Воробьевы горы" - разрабатывают сейчас в МГУ.

Президент отметил, что такие программы позволят не просто повысить конкурентоспособность России, но и ответить на современные вызовы, с которым сталкиваются все государства.