Лавров: Россия, Дамаск и оппозиция готовы вместе бороться с ИГ

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Российские военные, правительственные войска Сирии и вооруженная оппозиция готовы объединить усилия и вместе наносить удары по позициям запрещенной террористической группировки "Исламское государство". Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в Госдуме.

Российский МИД подтвердил предстоящую встречу Сергея Лаврова с представителями сирийской оппозиции. Она состоится в Москве в эту пятницу, передает "ТВ Центр".

Выступая в Госдуме, министр подчеркнул: на переговоры приглашены представители всех оппозиционных сил, в том числе тех, что не присутствовали на многосторонней встрече в Астане. Итоги которой Лавров назвал особенно важными.

"Состоялся прямой выход правительства на вооружённые формирования оппозиции – то есть за одним столом, пусть и не весь день, но находились представители сторон, которые другу другу противостоят на земле с оружием в руках. Такого ещё не было. Во-вторых, наша делегация также проводила несколько прямых встреч с представителями вооружённой оппозиции и говорила с ними о перспективах налаживания совместной борьбы с терроризмом в Сирии, прежде всего с ИГ (организация запрещена в России)", -заявил Лавров.