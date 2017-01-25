14:15, 25 января 2017

Лавров: Россия, Дамаск и оппозиция готовы вместе бороться с ИГ

Теги:  сирия  госдума  лавров  Сирийский конфликт

Российские военные, правительственные войска Сирии и вооруженная оппозиция готовы объединить усилия и вместе наносить удары по позициям запрещенной террористической группировки "Исламское государство". Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в Госдуме.

Российский МИД подтвердил предстоящую встречу Сергея Лаврова с представителями сирийской оппозиции. Она состоится в Москве в эту пятницу, передает "ТВ Центр".

Выступая в Госдуме, министр подчеркнул: на переговоры приглашены представители всех оппозиционных сил, в том числе тех, что не присутствовали на многосторонней встрече в Астане. Итоги которой Лавров назвал особенно важными.

"Состоялся прямой выход правительства на вооружённые формирования оппозиции – то есть за одним столом, пусть и не весь день, но находились представители сторон, которые другу другу противостоят на земле с оружием в руках. Такого ещё не было. Во-вторых, наша делегация также проводила несколько прямых встреч с представителями вооружённой оппозиции и говорила с ними о перспективах налаживания совместной борьбы с терроризмом в Сирии, прежде всего с ИГ (организация запрещена в России)", -заявил Лавров.

Новости по теме Сирийский конфликт

  • Отдай свой голос

    10:00

    Голосование. Что вам ближе?

  • Бомбардировщики Ту-22М

    15:41 Сирийский конфликт

    Российские Ту-22М3 уничтожили пункты управления ИГ в Сирии

  • Спасатели Италии на месте схода лавины

    12:41 Стихия

    Число погибших при сходе лавины в Италии увеличилось до 23

  • Последствия снегопада

    11:37 Погода

    В Москве за сутки выпало почти 20% месячной нормы осадков

  • Игорь Шувалов, Владимир Путин и Виктор Садовничий

    14:39 Общество

    Путин: одаренные студенты должны работать на благо России

  • Новости партнёров

Другие новости

В других СМИ