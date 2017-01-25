Медведев потребовал привести в достойный вид российские города

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Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал в течение пяти лет привести в достойный вид улицы российских городов. Глава правительства отметил, что должна быть создана удобная инфраструктура, которая бы учитывала потребности всех жителей.

177 миллиардов рублей выделит правительство на реализацию приоритетных проектов в текущем году. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию, передает "ТВ Центр".

Одним из ключевых проектов ближайшей пятилетки, по словам премьера, станет благоустройство регионов и создание комфортной городской среды. "Наша общая цель - за приблизительно пять лет в целом привести общественные пространства российских городов в достойный вид", - заявил глава правительства.

В результате, как подчеркнул Дмитрий Медведев, должна быть создана удобная инфраструктура, которая бы учитывала потребности всех жителей. Кроме того, реализация поставленной задачи простимулирует развитие малого и среднего бизнеса на обновлённых территориях.

"Было принято решение увеличить средства федерального бюджета на проект с 5 до 20 миллиардов рублей. Еще полмиллиарда предназначены на благоустройство парков и скверов. Этот проект требует комплексного административного сопровождения. Регионы и муниципалитеты должны будут сформировать программы развития городской среды, там, где их нет. Федерация окажет методическую помощь, предоставит субсидии. Соответствующие соглашения нужно будет заключить до 1 марта", - отметил Дмитрий Медведев.