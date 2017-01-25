Прооперированного в Приморье тигренка хотят назвать Трампом

Теги: Общество животные приморье

В Приморье успешно прооперировали амурского тигрёнка, раненого браконьерами. Во Владивосток приехали специалисты из Московского зоопарка, а также челюстно-лицевой хирург и офтальмолог, который больше 50 лет делал операции на глаза людям. И как сообщают местные СМИ, тигренка хотят назвать Трампом — за волю к победе.

Над полосатым пациентом склонились ветеринары из Москвы, и даже офтальмологи и челюстно-лицевые хирурги. К этой операции полугодовалого амурского тигра готовили больше двух недель, передает "ТВ Центр". После ранения головы, которое он получил предположительно от браконьерской пули, зверя доставили в реабилитационный центр. То, что необходимо хирургическое вмешательство, было понятно сразу, но специалисты ждали, когда зверь немного окрепнет.

Самый главный вопрос, на который необходимо было получить ответ во время осмотра и операции - удастся ли сохранить тигренку глаз, сможет ли он видеть. Офтальмолог Анатолий Верба более 50 лет делает успешные операции на глаза людям. Тигр в пациентах у него впервые. Но опытный врач дает утешительные прогнозы.

В ходе операции специалисты понимают, что жизни этого амурского тигренка уже практические ничего не угрожает. Кроме того, есть небольшие, но все же шансы, что зверь сможет вернуться в дикую природу.

Тем временем продолжаются поиски браконьера, который ранил тигренка. За достоверную информацию о нарушителе дадут даже вознаграждение в размере 150 тысяч рублей. Сейчас экспертам предстоит выяснить все подробности, при каких обстоятельствах зверь получил ранение.

Он жив, а это главное, говорят эксперты. Этот маленький хищник доказал, что готов всеми силами бороться за свою жизнь. Отлично перенес наркоз и уже приходит в себя после операции. Врачи уверенны, у этого амурского тигренка найдутся силы, чтобы полностью поправиться. Тигренку предстоит пройти курс реабилитации. Через месяц хищнику проведут контрольное обследование, после которого и будет ясно, как сложится дальнейшая судьба полосатого пациента.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.