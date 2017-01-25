Особняк Ротшильда во Франции обокрали на сотни тысяч евро
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В особняк миллиардера Эдуарда Ротшильда в пригороде Парижа проникли грабители. Преступники вынесли из дома наличные и драгоценности. Во время ограбления вечером 24 января семьи Ротшильдов внутри особняка не было. По предварительной информации, ущерб от действий преступников достигает 400 тысяч евро.
Неизвестные ограбили особняк миллиардера Эдуарда Ротшильда, расположенный к востоку от Парижа в департаменте Сена и Марна, передает французская радиостанция Europe 1.
Вечером 24 января воры пробрались в дом и вывезли из него много ценностей. Заявление в полицию подал один из работающих в особняке. У Ротшильда, по предварительным данным, похитили наличные и ювелирные изделия общей стоимостью от 200 до 400 тысяч евро.
Эдуар Ротшильд возглавляет наблюдательный совет банка Rothschild & Cie. Он также является совладельцем крупной парижской газеты Liberation.
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