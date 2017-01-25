Особняк Ротшильда во Франции обокрали на сотни тысяч евро

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В особняк миллиардера Эдуарда Ротшильда в пригороде Парижа проникли грабители. Преступники вынесли из дома наличные и драгоценности. Во время ограбления вечером 24 января семьи Ротшильдов внутри особняка не было. По предварительной информации, ущерб от действий преступников достигает 400 тысяч евро.