Лавров: мы не питаем иллюзий о новой перезагрузке в отношениях с США

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе "правительственного часа" в Госдуме заявил, что Москва не рассчитывает на новую перезагрузку отношений с Вашингтоном. Министр отметил, что "Трамп считается мастером заключать сделки, но Владимир Путин тоже умеет договариваться".

Россия не рассчитывает на новую перезагрузку отношений с США. Об этом в ходе "правительственного часа" в Госдуме заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Мы не испытываем иллюзий по поводу того, что будет новая "перезагрузка" с Соединенными Штатами, никаких наивных ожиданий у нас нет", - цитирует министра "Интерфакс".

Лавров отметил, что в Москве знают, что президента США Дональда Трампа считают мастером заключения сделок. Однако, по словам министра, Владимир Путин также умеет договариваться.

"И всегда в интересах России", - подчеркнул глава МИД.

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