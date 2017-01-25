В Астане на железнодорожном вокзале рухнул металлический навес
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В столице Казахстана на железнодорожном вокзале произошло обрушение навеса. По предварительным данным, никто не пострадал.
В Астане металлический навес железнодорожной станции рухнул на поезд. Об этом сообщает в среду "МИР 24". Местные СМИ сообщают, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Однако официального подтверждения этому пока нет.
На место ЧП выехало руководство "Казахстанских железных дорог".