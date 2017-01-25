В Перми женщина умерла после трехчасовой езды без сознания в автобусе

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Женщина скончалась от инсульта в результате трехчасовой поездки в бессознательном состоянии в автобусе. Работники автопарка посчитали ее пьяной. Муж погибшей женщины призвал уполномоченного по правам человека в Прикамье разобраться в этой ситуации.

Жительница Перми три часа провела в автобусе в бессознательном состоянии, после чего она скончалась от инсульта. Об этом пишет "Русская планета" со ссылкой на СУ СКР по региону.

"Женщину обнаружил охранник автопарка, куда прибыл автобус под номером 77. Он вызвал бригаду скорой помощи, однако женщина скончалась в больнице", - говорится в сообщении.

По словам супруга погибшей жительницы Перми, она скончалась из-за халатного отношения перевозчика. Он отметил, что около полуночи его жена была обнаружена в автобусе работниками автопарка "якобы пьяной".

После данного инцидента, муж умершей женщины призвал разобраться в ситуации уполномоченного по правам человека в Прикамье.