В Кувейте принца казнили за убийство племянника

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В Кувейте впервые с 2013 года прошла массовая казнь заключенных. Власти приняли решение повесить семь человек, в том числе члена королевской семьи.

Власти Кувейта повесили семь человек, включая принца, которого признали виновным в убийстве племянника, передает Associated Press.

Среди других заключенных, которых приговорили к смертной казни, числится филиппинская домработница Джакатиа Пава, двое граждан Египта, гражданин Бангладеш, гражданин Эфиопии и еще один кувейтец.

Предыдущий раз массовую казнь власти Кувейта проводили три года назад. Члена королевской семьи предыдущий раз казнили в декабре прошлого года.

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