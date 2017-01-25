В Кувейте принца казнили за убийство племянника
Теги: В мире убийство смертная казнь
В Кувейте впервые с 2013 года прошла массовая казнь заключенных. Власти приняли решение повесить семь человек, в том числе члена королевской семьи.
Власти Кувейта повесили семь человек, включая принца, которого признали виновным в убийстве племянника, передает Associated Press.
Среди других заключенных, которых приговорили к смертной казни, числится филиппинская домработница Джакатиа Пава, двое граждан Египта, гражданин Бангладеш, гражданин Эфиопии и еще один кувейтец.
Предыдущий раз массовую казнь власти Кувейта проводили три года назад. Члена королевской семьи предыдущий раз казнили в декабре прошлого года.
Читайте также:
Эмир Кувейта распустил парламент страны
Россия погасила долг перед Кувейтом