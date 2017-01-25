Шойгу поручил укрепить войска на юге России из-за Украины и террористов

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Конфликт на юго-востоке Украины, а также деятельность международных террористических группировок на Северном Кавказе оказывают негативное влияние на военно-политическую обстановку на Юго-Западном стратегическом направлении. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, в связи с этим ведомство укрепит войска Южного военного округа.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости укрепить войска Южного военного округа из-за происходящего на Украине, а также деятельности международных террористических группировок на Северном Кавказе. Об этом пишет "Ридус".

"Военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении остается нестабильной. Негативное влияние на нее оказывает прежде всего ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа", — отметил Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, в связи с этим ведомство проведет меры, которые включают в себя набор контрактников, поставку в войска новых образцов оружия и техники, а также развитие военной инфраструктуры.

Также произойдет усиление контроля за безопасностью полетов авиации Вооруженных сил России для повышения мобильности войск, "улучшения их оперативного снабжения, прикрытия от нападения с воздуха и поддержки на поле боя". По словам Шойгу, опыт ведения боевых действий на Ближнем Востоке показал, что Воздушно-космические войска оказались незаменимы.

В сентябре прошлого года командующим войсками округа был назначен экс-глава группировки Вооруженных сил России в Сирии генерал-полковник Александр Дворников.

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