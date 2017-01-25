15:41, 25 января 2017

Российские Ту-22М3 уничтожили пункты управления ИГ в Сирии

Теги:  сирия  минобороны  Сирийский конфликт  иг

Шесть российских бомбардировщиков Ту-22М3 атаковали объекты боевиков ИГ в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор. Были уничтожены два пункта управления террористов, а также склады боеприпасов, вооружения и военной техники. После этого российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Группа из шести российских бомбардировщиков Ту-22М3 вновь нанесла удар по объектам запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор. 

Как передает "Интерфакс", самолеты атаковали два пункта управления боевиков, а также склады боеприпасов, вооружения и военной техники.

Все цели были успешно уничтожены, что подтверждают средства объективного контроля. Бомбардировщики выполняли полет под прикрытием истребителей Су-30СМ и Су-35С, взлетевших с аэродрома Хмеймим. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Ранее группа из шести бомбардировщиков Ту-22М3 уже атаковала объекты террористов в Сирии. Во вторник были уничтожены склады вооружения и боеприпасов боевиков ИГ. Днем ранее были нанесены удары по пунктам управления, складам с оружием и боеприпасами боевиков.

Кроме того, операция с участием шести Ту-22М3 была проведена 21 января. Тогда атакам подверглись базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы.

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