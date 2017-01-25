Суд в Москве продлил арест украинца Сущенко на три месяца

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Суд принял решение продлить арест обвиняемого в шпионаже Романа Сущенко до конца апреля. Таким образом ходатайство следствия было удовлетворено. В свою очередь, адвокат обвиняемого Марк Фейгин сообщил, что он собирается обжаловать данное решение суда.

Лефортовский суд города Москвы санкционировал продление ареста обвиняемого в шпионаже украинца Романа Сущенко до 30 апреля. Об этом говорится в резолютивной части постановления судьи Анны Журман, оглашенной в среду.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Сущенко на три месяца, то есть до 30 апреля 2017 года", - приводит слова Журман "Интерфакс".

В свою очередь, адвокат обвиняемого Марк Фейгин заявил, что в течение трех дней он подаст жалобу на данное решение в Московский городской суд и будет добиваться отмены ареста.

Ранее в октябре Следственный комитет России предъявил официальное обвинение в шпионаже украинцу Роману Сущенко. За неделю до этого ФСБ сообщила о задержании в Москве кадрового офицера украинской разведки. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело и его арестовали на два месяца. Известно, что Сущенко собирал секретные данные о деятельности Вооруженных сил и Росгвардии. В Кремле назвали задержание украинца обычной работой спецслужб. В свою очередь, в Киеве заявляют, что задержанный является журналистом.

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