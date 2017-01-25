Путин выступил за единство Европы

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Президент России Владимир Путин высказался за единство Европы, несмотря на попытки "выстроить какие-то новые стены". Таким образом глава государства прокомментировал рассказы студентов МГУ о ведущихся совместных работах, в том числе в поисковых отрядах.

Европа должна быть единой, несмотря на попытки выстроить новые стены. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами МГУ.

Как сообщил ТАСС, учащиеся рассказали главе государства о ведущейся работе, в том числе о работе поисковых отрядов. Путин отметил, что считает это правильным и отметил важность такого "элемента примирения" российского и немецкого народов для будущего.

"Европа должна быть единой, несмотря на все попытки выстроить какие-то новые стены", - заявил президент.

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