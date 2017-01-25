Сечин отказался отвечать на вопрос о "мигалке"

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Глава компании "Роснефть" Игорь Сечин заявил, что не нарушает законов, пользуясь спецсигналом на своей машине. Он отказался объяснять журналистам, на каком основании получил "мигалку", и попросил журналистов не беспокоить его по данному вопросу.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин пользуется спецсигналом на своем автомобиле на законных основаниях. Об этом он заявил телеканалу "Дождь", добавив, что не обязан отчитываться перед журналистами. Он попросил оставить его в покое.

"Отстаньте, пожалуйста, от меня. Вы что, предполагаете, что я могу на незаконных основаниях какими-то спецсредствами пользоваться? Конечно, нет. А объяснять я вам не могу, и не буду, и не обязан этого делать. Давайте оставим это без комментариев. Успокойтесь, проявляйте какую-то сдержанность", - сказал Сечин.

Ранее пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев разозлился на журналистов "Дождя" и "Русской службы Би-би-си" после их вопроса, почему Игорь Сечин ездит на машине с "мигалкой". Одних он попросил "пройти в ****", других - раскритиковал за плохую работу, используя нецензурную брань. Позже Леонтьев все же объяснил, что "мигалка" Сечину положена, поскольку глава "Роснефти" - ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК.

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