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Москва способна конкурировать с крупнейшими мегаполисами мира по уровню науки, инноваций, образования, человеческого капитала. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе лекции о современном управлении городом в Высшей школе экономики.

Улучшая городскую среду, Москва конкурирует с крупнейшими мегаполисами за человеческий капитал. Об этом в среду заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Весь мир двигается по пути создания крупных мегаполисов, и сегодня в сотне крупных мегаполисов мира уже проживают 1 миллиард населения, и эти мегаполисы создают именно то будущее, о котором мы частично говорим. В мегаполисах нет ни нефти, ни газа, но есть знания, есть инновации, есть наука, есть образование, есть новые технологии. Это как раз те точки, которые являются точками роста, локомотивами нашей современной цивилизации. И Москва в этом отношении не хуже большинства мегаполисов мира. По количеству населения она входит в тройку мировых лидеров", - сказал Собянин.

По словам мэра, современная борьба в мегаполисах идет не за заводы, а в первую очередь за человека.

"Мы видим громадные перетоки человеческого капитала между крупнейшими центрами мира. И Москва, являясь конкурентом в этом борьбе, является конкурентом не для Тулы, Ярославля или Твери, а для Нью-Йорка, Лондона, Парижа. Собственно, в этом и есть миссия Москвы, которая должна быть и является крупнейшим мегаполисом и конкурентом за человеческий капитал. Но чтобы конкурировать за человеческий капитал, за людей, за знания, конечно, необходимо создание соответствующей уникальной среды, которая была бы комфортна для жизни, комфортна для отдыха, учебы и работы", - уточнил мэр.

Мэр также рассказал студентам о том, как развивается столица, и над чем работают городские власти. "Если посмотреть на диаграмму, видно, что, конечно, это город финансов, в котором сосредоточено 90% всех кредитных организаций России. Это центр и столица IT-технологий, где сосредоточено 90% IT-компаний. Это, конечно, город студентов, это треть научного потенциала страны. Это огромный транспортный хаб", - напомнил Собянин.

Мэр остановился на некоторых направлениях, которые ведет город в последние годы. Одно из них - это создание комфортной городской среды. Собянин напомнил, что в послевоенные годы в Москве уделялось большое внимание этому вопросу. "Появились ВДНХ, парк "Сокольники", парк Горького. В последние десятилетия советской власти ситуация изменилась, а годы перестройки изменили городскую среду до неузнаваемости", - сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что не так давно, лет пять-семь назад, столица была менее комфортной для горожан. "Тем не менее, мы начали потихоньку, постепенно, год от года изменять. Начали с московских дворов, которые были приведены в порядок", - сообщил Собянин.

Также мэр поздравил студентов с Татьяниным днем. "От всей души поздравляю с праздником, с днем студента. Для Москвы это действительно праздник. Почти каждый 10-й житель - это студент, один из самых студенческих городов и России, и мира. Москва дает возможность не только получить хорошее образование, но и открывает перед студентами Москвы огромные возможности по выбору профессии, специальности и, собственно, вашей судьбы. Мы стараемся делать все, чтобы наш город был привлекателен для вас и интересен, и полезен. Поздравляю с днем студента. Желаю успехов!", - отметил Собянин.