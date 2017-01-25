Приезжий из Петербурга похитил у москвички породистого щенка

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В Москве мужчина, притворившийся покупателем, похитил щенка йоркширского терьера. В настоящее время подозреваемый задержан.

В Москве по подозрению в похищении щенка йоркширского терьера задержан 26-летний приезжий из Санкт-Петербурга. Как рассказали в полиции, хозяйка собаки разместила в интернете объявление о продаже щенка. На предложение откликнулся мужчина. Но когда он пришел на встречу, то не имел при себе наличных и предложил пройти к банкомату. Пока женщина заходила в здание, похититель схватил щенка и убежал, передает ТАСС.

Москвичка обратилась в полицию. Похищенный щенок был обнаружен в квартире подозреваемого и возвращен владелице. По словам похитителя, он собирался подарить йоркширского терьера своей девушке.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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