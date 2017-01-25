Лавров призвал пресечь вмешательство Киева в дела церкви Московского патриархата

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Глава МИД России Сергей Лавров призвал прекратить гонения на Украинскую православную церковь Московского патриархата. По его словам, необходимо также пресечь вмешательство государства в дела церкви.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости прекратить гонения на православную церковь Московского патриархата на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Необходимо прекратить гонения на Украинскую православную церковь Московского патриархата, пресечь вмешательство государства в дела церкви, которая на протяжении веков способствовала единству украинского народа", - подчеркнул глава российского МИД во время открытия XXV Международных Рождественских образовательных чтений.

Руководитель ведомства добавил, что "стремление поставить украинский народ перед ложным выбором - "с нами или против нас", навязать ему извне рецепты развития страны" оказались причиной государственного переворота, а также "кровавого внутриполитического конфликта", последовавшего за ним. "Преодолеть глубокий раскол, поразивший общество, будет весьма непросто", - отметил Лавров.

Министр подчеркнул, что основой для этого являются Минские договоренности. Путь к их выполнению "лежит через прямой диалог и выстраивание согласия".

Ранее в январе Россия призвала тщательно расследовать нападение на церковь Московского патриархата в Киеве. В ночь на 16 января неизвестные бросили несколько бутылок с горючей смесью в стену деревянного храма. Однако ни одна из них не взорвалась. По словам уполномоченного МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константина Долгова, это "грубейшее нарушение" законных прав православных на Украине.

При этом дипломат подчеркнул, что украинские правоохранительные органы ранее в таких случаях неоднократно прямо или косвенно содействовали подобным нарушениям, либо не вмешивались.

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