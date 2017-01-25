16:32, 25 января 2017

Путин спел под гитару со студентами МГУ (видео)

Теги:  Общество  путин  студенты

Во время встречи со студентами МГУ имени М. В. Ломоносова президент России Владимир Путин исполнил песню "Четырнадцать минут до старта" ("На пыльных тропинках"), которую один из учащихся аккомпанировал на гитаре.

Президент России Владимир Путин в среду встретился со студенческим активом Московского государственного университета имени Ломоносова. Во время встречи один из учащихся начал петь под гитару песню "Четырнадцать минут до старта". Однако, как оказалось, не все студенты знают ее слова, тогда глава государства сам присоединился к исполнению, сообщает "ТВ Центр".

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