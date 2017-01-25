Путин спел под гитару со студентами МГУ (видео)

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Во время встречи со студентами МГУ имени М. В. Ломоносова президент России Владимир Путин исполнил песню "Четырнадцать минут до старта" ("На пыльных тропинках"), которую один из учащихся аккомпанировал на гитаре.