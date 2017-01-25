Пенсионерка украла телефон у подростка в столичной библиотеке

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Подросток оставил свой мобильный телефон на проходной в библиотеке на Большой Черкизовской улице, после чего обнаружил его пропажу. Оказалось, что он был украден 80-летней женщиной. В настоящее время пенсионерка задержана полицией.

Полицейские задержали 80-летнюю женщину за кражу мобильного телефона у подростка в библиотеке. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД по столице.

"В ходе патрулирования территории полицейские по ориентировкам задержали подозреваемую. Ею оказалась 80-летняя местная жительница. Как выяснилось, пенсионерка зашла в учреждение и, воспользовавшись невнимательностью охранника, похитила чужое имущество, после чего скрылась", - говорится в сообщении.

По данным полиции, подросток оставил мобильный телефон на проходной в библиотеке, которая расположена на Большой Черкизовской улице, и затем обнаружил его пропажу.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Кража".