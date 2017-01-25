Путин: новые акционеры "Роснефти" будут успешно развивать бизнес в России

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Президент России Владимир Путин заявил, что новые акционеры "Роснефти" будут успешно развивать свой бизнес в России. По его словам, швейцарский трейдер Glencore и Суверенный фонд Катара, которые приобрели 19,5% компании, намерены расширять сотрудничество с "Роснефтью", в том числе на территории России.

Новые акционеры "Роснефти" будут успешно развивать бизнес в России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, говоря о швейцарском трейдере Glencore и Суверенном фонде Катара (QIA), передает "Интерфакс".

"Хочу поздравить с завершением, закрытием сделки по приобретению 19,5% ведущей нашей нефтяной компании "Роснефть". Хочу вас поблагодарить за доверие, за ваше решение. Хочу выразить уверенность в том, что ваш бизнес в России будет развиваться, и будет развиваться успешно", - сказал президент на встрече с участниками приватизации нефтегазовой компании.

Глава государства подчеркнул, что катарский фонд может в будущем принимать участие в добывающих проектах на территории России. По словам Путина, ему известно, что новые акционеры намерены расширять сотрудничество с компанией "Роснефть", в том числе на территории России. "И все эти договоренности соответствующим образом будем исполнять, потому что они тоже находятся в интересах всех участников этого процесса. Наши катарские друзья будут принимать участие в добыче углеводородов на территории России. Компания Glencore будет иметь долгосрочные контракты", - сказал российский лидер.

"Я знаю, что вы уже приступили к работе над долгосрочным контрактом по поставкам нашей нефти на мировые рынки. И в этом смысле "Роснефть" заинтересована в долгосрочном сотрудничестве по обоим этим направлениям", - отметил президент России.

Также он заявил, что итальянский банк Intesa, который участвует в финансировании сделки по покупке QIA и Glencore 19,5% акций "Роснефти", может расширить свою деятельность в России.

В ответ главный исполнительный директор Intesa Sanpaolo Карло Мессина заверил, что группа действительно рассчитывает увеличить свое присутствие на российском рынке. "У нас в России полноценный банк, который получил соответствующую лицензию. И он работает, потому что мы хотим расширять присутствие в стране", - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что ВТБ предоставил в декабре 2016 года бридж-кредит покупателям 19,5% акций "Роснефти" на сумму 692 миллиарда рублей. Пакет приобрели консорциум Glencore и Суверенный фонд Катара (QIA).