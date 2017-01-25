17:35, 25 января 2017

Легкоатлетка Лебедева лишена двух серебряных медалей ОИ-2008

Теги:  Спорт  мок  допинг  олимпиада  легкая атлетика

Татьяна Лебедева лишена двух медалей Олимпиады в Пекине после перепроверки допинг-проб. По данным МОК, у спортсменки было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Об этом сообщается в релизе на сайте организации. Это решение было принято после перепроверки допинг-проб нашей спортсменки, в ходе которой было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

Лебедева завоевала серебряные медали на Олимпиаде в Китае в двух дисциплинах: прыжке в длину и в тройном прыжке. Кроме того, она становилась многократной чемпионкой мира, Европы и России, а также является олимпийской чемпионкой 2004 года в Афинах.

В настоящее время Лебедева занимает пост вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и входит в женский комитет IAAF.

Новости по теме Допинговый скандал

  • Отдай свой голос

    10:00

    Голосование. Что вам ближе?

  • Владимир Путин поет со студентами

    16:32 Общество

    Путин спел под гитару со студентами МГУ (видео)

  • Президент РФ Владимир Путин

    17:49 Экономика

    Путин: новые акционеры "Роснефти" будут успешно развивать бизнес в России

  • Китайские военные

    11:50 Политика

    Китай опроверг размещение ракет у границ России

  • Глава компания "Роснефть" Игорь Сечин

    15:55 Политика

    Сечин отказался отвечать на вопрос о "мигалке"

  • Новости партнёров

Другие новости

В других СМИ