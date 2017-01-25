Легкоатлетка Лебедева лишена двух серебряных медалей ОИ-2008

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Татьяна Лебедева лишена двух медалей Олимпиады в Пекине после перепроверки допинг-проб. По данным МОК, у спортсменки было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Об этом сообщается в релизе на сайте организации. Это решение было принято после перепроверки допинг-проб нашей спортсменки, в ходе которой было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

Лебедева завоевала серебряные медали на Олимпиаде в Китае в двух дисциплинах: прыжке в длину и в тройном прыжке. Кроме того, она становилась многократной чемпионкой мира, Европы и России, а также является олимпийской чемпионкой 2004 года в Афинах.

В настоящее время Лебедева занимает пост вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и входит в женский комитет IAAF.