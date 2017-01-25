Путин напомнил студенту МГУ забытую строчку песни

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Владимир Путин призвал в среду попечительский совет МГУ создавать условия не только для обучения студентов, но и для их трудоустройства. Чрезвычайно важно, подчеркнул президент, чтобы молодые люди, с первого курса уже понимали, что у них есть перспектива достойного трудоустройства в своей собственной стране. Владимир Путин также пообщался со студентами университета, рассказал о годах своей учебы в вузе и спел с молодыми людьми под гитару.

Московский государственный университет развивается по особой программе. Она рассчитана до 2020 года, передает "ТВ Центр". К тому времени МГУ должен превратиться в научно-технологический кластер "Воробьевы горы". Промежуточные итоги обсудили на попечительском совете вуза, куда входят его бывшие выпускники, представители крупного бизнеса, науки, культуры и законодательной власти. Владимир Путин поздравил студентов, аспирантов и преподавателей с их праздником и отметил особую роль МГУ не только в образовательных, но также культурных и социальных проектах.

"Если оценивать университет по результатам и достижениям его выпускников, то здесь Московский государственный университет по праву занимает одно из первых мест в мире. Всё это повышает престиж, авторитет МГУ, причём, не только в нашей стране, но и за рубежом. Наши вузы, в том числе и МГУ, по целому ряду показателей существенно продвинулись в различных рейтингах. Вместе с тем мы с вами не раз говорили, что точечных успехов здесь, безусловно, недостаточно. Нужно ставить перед собой более амбициозные цели: войти в число мировых лидеров – прежде всего, по подготовке высококлассных специалистов", - заявил президент России.

Владимир Путин отметил, что необходимо создавать базу и для последующего трудоустройства талантливых выпускников. Им должно быть интересно развивать отечественную экономику, а не ехать за рубеж. Делать это нужно уже на стадии обучения, когда студенческие коллективы занимаются перспективными разработками. Эти проекты вполне можно интегрировать в деятельность лабораторий мирового уровня.

По мнению президента, ведущие российские университеты должны со временем стать "техническими долинами". В МГУ этот план уже на завершающей стадии, в него вложено более 60 миллиардов рублей. Главный университет страны работает по собственным образовательным стандартам. Обучение по любой специальности – 6 лет. Иначе, считает ректор Виктор Садовничий, "вырастить" специалистов нельзя. При этом готовить их начинают в своих же гимназиях и школах-интернатах, куда отбираются дети со всей страны. Как результат – МГУ считается "кузницей" олигархов. Выходцы Московского университета – третьи в мире по востребованности, после выпускников Стэнфорда и Оксфорда. Рейтинги самих вузов вопрос отдельный.

"Известные международные рейтинги рассчитаны на англо-саксонскую модель образования, и они отводят нашим университетам места, которые, на наш взгляд, не соответствуют реальному положению дел. Есть ваше поручение о разработке рейтинга – объективного, международного, отражающего деятельность университетов объективно. Московский университет возглавил эту работу. Мы создали Московский международный рейтинг "Три миссии университета". Он начал работать, собирать информацию", - рассказал Садовничий.

Эта инициатива поддержана университетами Китая, Индии, Ирана Турции, Японии. Кстати, с Пекинским политехом МГУ уже создал совместный университет в Поднебесной. В Москве территория университета за последнее время увеличилась почти вдвое. Выросла нагрузка на инфраструктуру. Впрочем, городские власти уже давно озаботили ее развитием.

"В ближайшее время откроются две новые станции метро. Это "Раменское" и "Ломоносовский проспект" на Солнцевской ветке метро. Это новый радиус, один из самых протяженных радиусов метро в Москве. И в 2019 –2020 году будут еще две станции открыты Третьего пересадочного подземного контура метро. Тоже мегапроект, он как раз будет ориентирован, в частности, и на территорию МГУ", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Владимир Путин встретился со студентами, которые преподнесли ему черный пояс мастера спорта по дзюдо и исполнили песню. Забытую, судя по всему, от переживаний, строчку из которой напомнил сам президент.

После встречи с президентом для студентов МГУ по старой традиции приготовили 500 литров медовухи.

Александр Огородников, Валентин Мурзин, "ТВ Центр".